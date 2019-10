GENERAL MOTORS : fait mieux que prévu au troisième trimestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Motors a levé le voile mardi sur ses résultats du troisième trimestre 2019. Ainsi, le constructeur automobile américain a publié un bénéfice net de 2,35 milliards de dollars sur la période, ou 1,60 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 2,53 milliards de dollars, ou 1,75 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 1,72 dollar, dépassant les attentes du consensus FactSet (1,38 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires de General Motors a légèrement reculé de 0,9% à 35,47 milliards de dollars au troisième trimestre, là où le marché visait 34,95 milliards de dollars.Le constructeur américain est également revenu sur la grève qui a paralysé ses usines américaines pendant 40 jours. Ce mouvement aura un impact négatif de 2 dollars par action sur l'année.De ce fait, General Motors a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté 2019 dans une fourchette comprise entre 4,50 et 4,80 dollars, à comparer avec un consensus FactSet de 6 dollars.