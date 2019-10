Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conflit opposant le puissant syndicat automobile United Auto Workers (UAW) et General Motors ne semble pas prêt de s’arrêter. Les négociations sont « en train de mal tourner », a fait savoir dimanche l’UAW. Rappelons que cette grève massive (près de 50 000 employés) a débuté le 16 septembre dernier. L’objectif est de peser sur les négociations d’une nouvelle convention collective plus avantageuse pour les 4 prochaines années. Un autre point de friction porte sur les fermetures de sites dans l’Ohio et le Michigan.