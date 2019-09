GENERAL MOTORS : un puissant syndicat automobile appelle à une grève massive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Motors devrait être pénalisé à l’ouverture des marchés américains, dans le sillage de l'appel à la grève massif lancé dimanche par le puissant syndicat automobile United Auto Workers (UAW). L’objectif est de peser sur les négociations d’une nouvelle convention collective. Le constructeur automobile américain a regretté cette décision et estimé avoir présenté une « offre solide » en la matière. Les négociations ont été lancées en juillet dernier et sont à l’heure actuelle au point mort.General Motors n'avait pas connu de grève de cette ampleur depuis plus d'une décennie, selon le Wall Street Journal.