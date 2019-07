GM Cruise repousse le lancement de ses véhicules autonomes

Dans un message publié sur un blog, le directeur général Dan Ammann a précisé que la société allait effectuer de nouveaux essais à San Francisco et qu'elle travaillait avec Honda Motor et General Motors pour développer des véhicules sans conducteur dans ce but.

Dan Ammann n'a pas précisé le nouveau calendrier de lancement des véhicules de l'entreprise qui devaient initialement sortir d'ici la fin de l'année.

Cruise a levé 7,25 milliards de dollars (6,51 milliards d'euros) en 2018 auprès de groupes comme SoftBank, Honda et la société d'investissement T. Rowe Price.

(Joseph White; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)