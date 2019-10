GM : accord conclu avec le syndicat UAW

28/10/2019 | 12:57

United Auto Workers a annoncé avoir conclu un accord avec GM, mettant ainsi fin à la plus longue grève du constructeur automobile américain depuis 50 ans.



Avec la ratification de cet accord, les employés syndiqués de l'UAW commenceront à reprendre leur travail conformément aux instructions de General Motors.



L'accord comprend une prime à la signature de 11 000 dollars par salarié, des primes à la performance, deux augmentations annuelles de 3% et deux paiements forfaitaires de 4% ainsi que la limitation des coûts des soins de santé.



Maintenant que la grève chez General Motors est terminée et que l'accord a été ratifié, l'UAW va négocier un nouvel accord avec Ford.





