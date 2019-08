GM : un nouveau site de pièces détachées dans le Michigan

05/08/2019 | 17:13

GM a annoncé lundi avoir consacré un investissement de 65 millions de dollars à la construction d'un nouveau site de pièces détachées dans la banlieue de Flint (Michigan), appelé à employer quelque 800 personnes.



Les pièces détachées empaquetées et envoyées à partir du site de Burton serviront à remplacer les pièces usagées des véhicules de marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac vendus aux quatre coins des Etats-Unis, indique GM dans un communiqué.



Le site d'une superficie d'un million de mètres carré - trois fois la taille du site précédent - devrait permettre l'expédition de quelque 120 millions de pièces par an.



