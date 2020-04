GM : va fabriquer 30 000 ventilateurs d'ici fin août

08/04/2020 | 16:51

General Motors a remporté un contrat de 489 millions de dollars avec le département américain de la Santé pour la livraison de 30 000 ventilateurs d'ici la fin août.



Il s'agit du premier contrat de production de ventilateurs dans le cadre de la Defense Production Act au géant américain de l'automobile, qui devra assurer un calendrier de production permettant la livraison de 6 132 ventilateurs d'ici le 1er juin.



Dans un communiqué, GM a déclaré qu'il travaillait avec son partenaire Ventec Life Systems, une société américaine de dispositifs médicaux, avec 'rapidité' et 'urgence' pour fournir les ventilateurs de soins intensifs qui traiteront les patients gravement malades.



GM a annoncé son intention de déployer ses achats et sa capacité de fabrication.



