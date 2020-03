GM va produire des respirateurs artifiels après une injonction de Trump

Ajoute détails, bilan humain du coronavirus aux Etats-Unis

WASHINGTON (awp/afp) - GM et Ventec Life Systems, un fabricant d'appareils médicaux américain, ont annoncé vendredi un accord pour fabriquer des respirateurs artificiels très demandés en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette annonce est intervenue peu après une injonction de Donald Trump sur Twitter.

Ces respirateurs vont être fabriqués dans l'usine General Motors de Kokomo, dans l'Indiana, a précisé le constructeur automobile, qui va également produire des masques pour médecins dans son usine de Warren (Michigan).

Les premiers exemplaires, approuvés par l'agence fédérale du médicament (FDA), seront livrés dès le mois d'avril, affirment les deux entreprises dans un communiqué commun.

Pour faire taire toute polémique, le constructeur automobile affirme qu'il ne fera pas de bénéfices sur cette production et qu'il se contentera simplement du remboursement de ses coûts.

Environ un millier de salariés de GM vont travailler sur la fabrication de ces respirateurs artificiels permettant de sauver des personnes en difficultés respiratoires, l'un des graves symptômes du coronavirus.

Le nombre d'unités attendues n'a pas été précisé.

Un peu plus tôt vendredi, le New York Times avait affirmé que la Maison Blanche s'était préparée à annoncer la création d'une entité commune entre General Motors et Ventec Life Systems pour la production de quelque 80.000 respirateurs artificiels.

Mais l'annonce avait été annulée à la dernière minute, selon le quotidien, par crainte que le coût de cette opération, évalué à plus d'un milliard de dollars, ne soit trop élevé pour le gouvernement fédéral.

Ford s'active

"General Motors DOIT immédiatement ouvrir son usine bêtement abandonnée de Lordstown dans l'Ohio, ou une autre usine et COMMENCER A PRODUIRE DES RESPIRATEURS MAINTENANT!!!!!!", avait tweeté en fin de matinée M. Trump, sans confirmer ou infirmer ces informations.

"FORD, LANCEZ-VOUS DANS LES RESPIRATEURS, VITE!!!!!!", a-t-il ajouté.

Contacté par l'AFP, Ford a indiqué avoir déjà commencé à fabriquer différents outils de protection pour les personnels hospitaliers, qui sont notamment en première ligne.

"Nous avons commencé à livrer des dizaines de milliers de masques de protection aux hôpitaux et à la police, dont celle de New York", affirme la marque à l'ovale bleu.

"Nous avons des équipes qui travaillent sans relâche avec GE Healthcare (la division santé de General Electric, NDLR) pour accélérer la production des respirateurs simplifiés, et avec 3M pour augmenter la production des respirateurs d'épuration d'air", a ajouté Ford.

Le groupe a aussi promis de publier les chiffres et le calendrier de production "dès que possible".

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, appelle depuis plusieurs jours avec force le gouvernement fédéral à lui fournir des appareils de ventilation respiratoire pour être prêt à faire face au pic de l'épidémie qui doit intervenir, selon lui, dans trois semaines.

Le tweet impatient de Donald Trump contraste avec ses déclarations de jeudi soir sur Fox News où il avait minimisé le besoin de respirateurs artificiels.

"Je ne crois pas qu'il y ait un besoin de 40.000 ou 30.000 respirateurs", avait-il affirmé.

Vendredi, le président a promis de donner "les noms et les nombres" de respirateurs achetés par le gouvernement fédéral "plus tard dans la journée!".

Avec plus de 94.230 personnes infectées, selon l'université Johns Hopkins, les Etats-Unis ont dépassé l'Italie (près de 86.500) et la Chine (près de 81.900).

