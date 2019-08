General Motors : BPA bien meilleur que prévu au 2e trimestre

01/08/2019 | 14:57

General Motors affiche un BPA ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en repli de 9,4% à 1,64 dollar au titre du deuxième trimestre 2019, un BPA battant de près de 20 cents l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté diminuer de 5,6% à trois milliards de dollars, soit une marge en retrait de 0,3 point à 8,4%, pour des revenus en baisse de 1,9% à 36,1 milliards.



'Notre confiance dans nos perspectives pour l'ensemble de l'année se fondent sur nos lancements vigoureux de modèles et sur les économies de coûts en cours de réalisation', indique la CFO Dhivya Suryadevara.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.