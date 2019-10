Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conflit opposant le puissant syndicat automobile United Auto Workers (UAW) et General Motors ne semble pas prêt de s’arrêter. Les négociations sont « en train de mal tourner », a fait savoir dimanche Terry Dittes, le vice-président de l’UAW. « Après avoir fait des progrès sur des sujets importants il y a quelques jours, l'entreprise a montré sa réticence à rémunérer équitablement le travail accompli par les employés », a déclaré le responsable syndical. A Wall Street, cela se traduit par une baisse de 0,83% du titre General Motors à 34,62 dollars.Samedi soir, l'UAW a formulé une proposition sur " les salaires, les primes, la sécurité de l'emploi, les retraites, les emplois qualifiés, le partage des profits, etc. ". GM a répondu dimanche en revenant à sa proposition antérieure, très peu modifiée, alors qu'elle avait déjà rejetée auparavant, a déploré l'UAW.Pour mémoire, cette grève massive (près de 50 000 employés) a débuté le 16 septembre dernier. L'objectif est de peser sur les négociations d'une nouvelle convention collective plus avantageuse pour les 4 prochaines années. Un autre point de friction porte sur les fermetures de sites dans l'Ohio et le Michigan.Les négociations ont été lancées en juillet dernier et s'enlisent désormais. General Motors n'avait pas connu de grève de cette ampleur depuis plus d'une décennie.A la mi-septembre, GM avait rendu public les grandes lignes de sa proposition avec notamment un plan d'investissement de 7 milliards de dollars aux Etats-Unis et la création de plus de 5 400 emplois.