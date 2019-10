General Motors : consensus nettement battu au 3e trimestre

29/10/2019 | 13:20

General Motors affiche un BPA ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en repli de 8% à 1,72 dollar au titre du troisième trimestre 2019, un BPA battant néanmoins de plus de 40 cents l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté diminuer de 5,9% à trois milliards de dollars, soit une marge en retrait de 0,4 point à 8,4%, pour des revenus en baisse de 0,9% à 35,5 milliards.



S'attendant à des investissements plus bas qu'estimé initialement, GM révise ses objectifs pour viser un BPA ajusté entre 4,50 et 4,80 dollars et un free cash-flow automobile ajusté entre zéro et un milliard de dollars en 2019.



