General Motors : gonfle son bénéfice avec les pick-up malgré un recul des ventes

Le premier constructeur automobile américain a réalisé quasiment l'intégralité de son bénéfice en Amérique du Nord, où sa marge avant impôts a atteint 10,7%.

Son bénéfice net s'est élevé à 2,41 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros) sur la période avril-juin, contre 2,39 milliards un an plus tôt. Hors exceptionnels, il s'est établi à 1,64 dollar par action, soit 20 cents de plus que la prévision moyenne des analystes.

GM a réussi cette performance malgré la contraction de la demande en Chine, premier marché automobile mondial, et une guerre des prix de plus en plus féroce sur le segment lucratif des pick-up aux Etats-Unis, notamment de la part de Fiat Chrysler. Ce dernier bataille pour faire gagner des parts de marché à son dernier-né de la marque Ram, dont les ventes au deuxième trimestre ont dépassé celles du Chevrolet Silverado de GM.

Globalement, les ventes de General Motors aux Etats-Unis ont baissé de 1,5% sur le trimestre.

En Chine, elles se sont contractées de 12%, ce qui peut être interprété comme une légère amélioration par rapport au déclin de 17,5% enregistré au premier trimestre.

GM prédit que les ventes totales du secteur en Chine devraient rester faibles d'ici la fin de l'année. Il pense cependant que son offre de véhicules sur ce marché bénéficiera de l'arrivée de nouveaux SUV.

Le chiffre d'affaires du constructeur au deuxième trimestre s'est établi à 36,1 milliards de dollars, là aussi au-dessus des prévisions des analystes qui l'attendaient à 35,98 milliards.

General Motors s'attend toujours à un bénéfice par action compris entre 6,50 et 7 dollars sur l'ensemble de l'année.

