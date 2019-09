General Motors : le titre chute de 3%, début de la grève

16/09/2019 | 16:29

Les actions de GM sont en chute de près de 3% à la Bourse de New York, alors qu'environ 50 000 travailleurs syndiqués se sont mis en grève lundi matin après l'échec des négociations avec le constructeur américain.



Dans un communiqué, le syndicat automobile américain UAW a déclaré qu'il souhaitait obtenir des salaires équitables, des soins de santé abordables, une participation aux bénéfices, la sécurité de l'emploi et un accord pour les travailleurs temporaires.



'Nous avons défendu General Motors quand ils avaient le plus besoin de nous', a déclaré Terry Dittes, vice-président de l'UAW.



Dans le même temps, la direction de GM a annoncé avoir présenté une 'offre solide' comprenant plus de 7 milliards de dollars d'investissements, la création de plus de 5 400 emplois et des salaires plus élevés.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.