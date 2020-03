General Motors : nomination d'un nouveau VP exécutif

18/03/2020 | 16:02

Le groupe General Motors annonce ce jour que Matt Tsien, actuellement vice-président exécutif et président de GM China, est nommé au poste de vice-président exécutif et Chief Technology Officer, en remplacement de Jon Lauckner.



Matt Tsien rapportera directement au président de GM, Mark Reuss.



Cette nomination prendra effet au 1er avril.



