La valeur du jour à Wall Street - GENERAL MOTORS : résultats trimestriels accueillis favorablement

General Motors fait entendre le son de son moteur sur la place de New York, où il s’adjuge 2,73% à 41,44 dollars, après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019. Si le constructeur américain est confronté à un marché automobile atone, il parvient à tirer son épingle du jeu en Amérique du Nord avec ses pick-up et ses SUV, mieux margés, et aux initiatives lancées sur ses coûts.Ainsi, General Motors est parvenu à faire progresser son bénéfice net entre avril et juin 2019 : il atteint 2,42 milliards de dollars, ou 1,66 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 2,39 milliards de dollars, ou 1,66 dollar par action, lors du deuxième trimestre 2018.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,64 dollar, ce qui dépasse les prévisions moyennes des analystes (1,44 dollar).Idem pour le chiffre d'affaires qui s'établit à 36,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019, en baisse de 1,9% sur un an, mais au-dessus des attentes du marché (35,98 milliards)." Nous avons connu un solide deuxième trimestre et nous nous attendons à ce que la deuxième partie de l'année soit meilleure que la première ", a déclaré Dhivya Suryadevara, la directrice financière du groupe.