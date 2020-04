Forums > Forum General Motors Company

Fil d'actualité Discussions General Motors Company Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Jp Morgan pense que GM est un meilleur pari que Tesla et vous?!









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue motors liquid co que va devenir l'action motors liquid par rapport a general motors ?



ROLBER9 et zombie 1 autre membre participe à cette discussion zombie - Radiée Motors Liquidation Company : radiation de la cote

Motors Liquidation Company



500 Renaissance Center



Suite 1400



Detroit, MI 48243



Téléphone: 313.486.4044



Fax: 313.486.4259



DETROIT (22 octobre 2010) - tous les titres Motors Liquidation Company admis aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN: US62010A1051) seront admis aux négociations sur le compartiment spécial des valeurs radiées des marchés réglementés d'Euronext Paris (CVRMR) à compter du 27 octobre 2010 jusqu'au 29 novembre 2010 inclus, puis seront radiés le 30 novembre 2010 du CVRMR. jeandenis - motors liquid en clair, que vont valoir encore nos actions motors liquid? et pourquoi un tel acharnement à faire baisser cette action alors que celle ci a aidé à la survie de général motors? jeandenis - motors liquid co combien de temps va- t-on écraser le petit actionnaire.ne vendez pas à perte vos actions motors liquid ;attendez que l'on nous fassent une offre raisonnable. Voir les 3 réponses précédentes ROLBER9 - valaur du titre motors liquid ça y est, le titre n'est plus coté mais une décision d'un tribunal de New-York vient de donner gain de cause aux détenteurs de titres du "vieux GM". Qui a des infos la dessus ? que peut-on espérer ?





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite Jp Morgan pense que GM est un meilleur pari que Tesla et vous?! motors liquid co 4 Voir la suite

Graphique GENERAL MOTORS COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur General Motors Company acrouan 210

stock-pick 79

0PHENIX0 31

zombie 32

ocerg2 11