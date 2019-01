14/01/2019 | 14:55

Jefferies réitère sa recommandation 'conserver' sur General Motors tout en remontant son objectif de cours de 36 à 38 dollars, dans le sillage d'une estimation de BPA rehaussée de 14% à 6,70 dollars pour l'exercice 2019 du constructeur automobile.



'La direction de GM continue de surprendre sur la résilience des résultats et la capacité à faire des choix stratégiques clairs', note le broker, ajoutant que 'les objectifs de FCF et la stratégie de bilan suggèrent que GM croit en une cyclicité du secteur structurellement plus basse'.



S'il n'est pas aussi confiant que la direction de GM, Jefferies déclare 'continuer d'apprécier l'exposition aux Etats-Unis à court terme', avec néanmoins une préférence pour ses pairs Ford et Fiat Chrysler Automobiles.



