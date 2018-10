Cadillac devant Tesla lors d'un test de conduite semi-autonome

La très influente organisation à but non lucratif, qui teste et évalue toutes sortes de produits de consommation allant des appareils électroménagers aux véhicules, a comparé le Super Cruise de Cadillac et l'Autopilot de Tesla à des systèmes similaires de Nissan Motor et Volvo (groupe Zhejiang Geely).

Le ProPilot Assist de Nissan a été classé troisième et le Pilot Assist de Volvo quatrième.

Les groupes automobiles n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

A Wall Street en fin de matinée, l'action Tesla cédait 4,65% et le titre GM prenait 1,17% dans un marché en recul de 1,5% pour le Nasdaq et de 0,8% pour le Dow Jones.

Consumer Reports a dit tester des systèmes de conduite partiellement automatisés depuis plusieurs années mais avoir décidé de mener une étude formelle destinée à être publiée car "nous sommes à un point critique où ils sont en train de se généraliser", selon Jake Fisher, directeur des tests dans l'automobile.

Les tests, effectués sur une voie privée et sur une voie publique du Connecticut, avaient pour but de mesurer la capacité des systèmes à contrôler automatiquement la direction et la vitesse dans certaines situations, tout en aidant les conducteurs à faire attention et à reprendre le contrôle manuel du véhicule si besoin.

Les systèmes utilisent généralement des caméras et différents capteurs comme des capteurs radar ainsi que des données cartographiques pour surveiller l'emplacement et les conditions de circulation, et permettent de maintenir le véhicule centré dans la voie à une distance de sécurité derrière les autres voitures.

Chaque système a ses limites. Le Super Cruise de Cadillac, par exemple, ne fonctionne que sur des routes à chaussées séparées cartographiées par GM. L'Autopilot de Tesla peut être utilisé même sur de petites routes sinueuses avec peu de marquages ​​de voies mais "fonctionne de manière erratique dans ces situations", selon Consumer Reports.

Bien qu'ils puissent être une aide contre le stress et la fatigue du conducteur, ajoute Consumer Reports, les systèmes partiellement automatisés ne sont "pas censés être des fonctionnalités de conduite autonome".

Consumer Reports a testé le Super Cruise sur la Cadillac CT6 ; l'Autopilot sur les Model 3, Model X et Model S de Tesla ; le ProPilot Assist sur les Nissan Leaf et Infiniti QX50 et le Pilot Assist sur les Volvo XC40 et XC60.

Consumer Reports a conclu que le Super Cruise de Cadillac avait accompli "le meilleur travail possible en équilibrant les capacités de haute technologie tout en veillant à ce que la voiture soit utilisée en toute sécurité et que le conducteur soit attentif".

L'Autopilot de Tesla a été cité pour sa capacité et sa facilité d'utilisation, tandis que le ProPilot Assist de Nissan a réalisé un meilleur travail que l'Autopilot ou que le Pilot Assist de Volvo pour maintenir l'attention des conducteurs.

Le Super Cruise de Cadillac n’est pas lié au véhicule autonome GM Cruise que General Motors et Honda Motor sont en train de mettre au point conjointement.

(Paul Lienert, Dominique Rodriguez pour le service français)