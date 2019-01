GM : gagne 8%, s'attend à dépasser ses objectifs pour 2018

11/01/2019 | 16:05

Les actions de GM s'envolent de près de 8% à la Bourse de Wall Street alors que le constructeur américain a annoncé le dépassement de ses objectifs pour 2018.



En présentant aux investisseurs une mise à jour de ses plans stratégiques, GM a déclaré s'attendre à ce que le BPA et les flux de trésorerie disponibles pour 2018 dépassent les prévisions fournies lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre en octobre dernier.



GM a également annoncé une croissance des bénéfices l'année prochaine. Pour 2019, la société vise un BPA compris entre 6,50 et 7,00 dollars, avec un cash-flow libre ajusté de 4,5 milliards de dollars à 6 milliards de dollars. GM a également annoncé que Cadillac deviendrait sa principale marque de véhicules électriques.



