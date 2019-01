GM : près de trois millions de livraisons aux USA en 2018

03/01/2019 | 14:58

General Motors revendique un peu plus de 2,95 millions de véhicules vendus aux Etats-Unis l'année dernière, dont plus d'un million de crossovers, près de 974.000 pickups et plus de 280.000 grands SUV.



'Nous avons gagné une dynamique considérable au quatrième trimestre, les concessionnaires commençant à livrer les tous nouveaux Chevrolet Silverado, GMC Sierra et Cadillac XT4', note Kurt McNeil, US vice president sales operations.



Le constructeur automobile de Detroit, qui détient notamment les marques Cadillac et Chevrolet, affiche 785.229 livraisons sur le quatrième trimestre, avec une part de marché au détail en augmentation chaque mois d'octobre à décembre.



