GM rappelle 1 million de véhicules pour un problème sur la direction assistée

New York (awp/afp) - Le constructeur américain General Motors rappelle plus d'un million de pick-up (camionnettes à plateau) et SUV (4X4 urbain) pour un problème sur la direction assistée électrique à l'origine de 30 accidents et deux blessés.

Les véhicules concernés "peuvent se trouver confrontés à une perte temporaire du système de direction assistée électrique suivie d'un retour soudain" de ce dispositif d'aide à la conduite, détaille un document de l'agence de la sécurité routière (NHTSA) consulté jeudi par l'AFP.

Le tout se déroule en à peine une seconde et est causé par un problème électrique et de logiciel.

Mais le conducteur peut alors "avoir des difficultés à manoeuvrer le volant, en particulier lorsque la vitesse est peu élevée, augmentant par conséquent le risque d'accident", poursuit le document.

Le groupe a lancé une enquête en juin après avoir constaté une augmentation des signalements et a pris la décision fin août de rappeler tous les véhicules éventuellement concernés pour modifier un logiciel.

L'opération implique des voitures de l'année-modèle 2015 des marques Chevrolet Silverado (450.711 exemplaires concernés), GMC Yukon (109.151), GMC Sierra LD (186.083), Cadillac Escalade (45.270), Chevrolet Suburban (79.505) et Chevrolet Tahoe (145.198).

afp/ol