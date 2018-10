General Motors : GM plaide pour un plan national en faveur du véhicule électrique

Le premier constructeur automobile des Etats-Unis a précisé qu'un plan sur le modèle des objectifs définis dans l'Etat de Californie pourrait permettre de voir circuler sept millions de véhicules électriques sur les routes américaines d'ici 2030.

La Californie a pris des engagements pour une énergie 100% propre d'ici 2045 ("Clean Air Act"), souhaitant notamment que les ventes de véhicules sans émissions polluantes atteignent 15,4% en 2025. Neuf autres Etats, dont ceux très peuplés du Maryland, du Massachusetts, du New Jersey et de New York, ont fixé des objectifs similaires.

L'administration Trump, qui s'est retirée de l'accord de Paris pour le climat signé sous la présidence de Barack Obama, a proposé de retirer à l'Etat de Californie le droit d'instaurer ses propres réglementations en matière d'émissions polluantes.

(David Shepardson, Dominique Rodriguez pour le service français)