General Motors : Trump menace d'annuler les subventions de GM, le titre recule

27 novembre (Reuters) - General Motors reculait mardi à la Bourse de New York après que le président Donald Trump a menacé de supprimer toutes les subventions allouées au premier constructeur automobile américain au lendemain de l'annonce d'une réduction de sa production et de ses effectifs en Amérique du Nord.

Le titre lâchait près de 2,8% à 36,58 dollars à Wall Street vers 19h25 GMT, tandis que le S&P-500 avançait de 0,16%.

"Très déçu par GM et sa directrice générale, Mary Barra, pour la fermeture d'usines dans l'Ohio, le Michigan et le Maryland. Aucune fermeture au Mexique et en Chine. Les Etats-Unis ont sauvé GM, et voici les remerciements que nous obtenons", a-t-il écrit dans un tweet http://bit.ly/2QlYsT3.

"Nous envisageons désormais de supprimer toutes les subventions @GM, y compris celles pour les voitures électriques", ajoute-t-il, dans un autre tweet http://bit.ly/2Qmchkt.

Le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a déclaré mardi que le président pourrait annoncer des décisions spécifiques après l'annonce par le groupe de la suppression d' environ 8.000 emplois en Amérique du Nord et l'arrêt de la production de ses voitures qui se vendent le moins bien.

Ces mesures dévoilées lundi par le groupe représentent sa plus importante restructuration en Amérique du Nord depuis sa faillite il y a 10 ans.

A la clôture de lundi, le titre accusait un repli de 8,2% depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P-500 n'a que peu évolué sur la période. (Ankit Ajmera, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)