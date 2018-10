General Motors : bat largement le consensus au 3e trimestre

31/10/2018 | 13:26

General Motors affiche un bénéfice par action ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en hausse de 41,7% à 1,87 dollar au titre du troisième trimestre, un BPA battant de plus d'une soixantaine de cents le consensus.



Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté augmenter d'un quart à 3,2 milliards, soit une marge en hausse de 1,3 point à 8,8%, pour des revenus en croissance de 6,4% à 35,8 milliards de dollars.



En Amérique du Nord, GM revendique une marge de 10,2%, soutenue par une hausse du prix de transaction moyen à un niveau record pour cette période de l'année. Il fait part aussi de records de troisième trimestre pour les profits de GM China et GM Financial.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.