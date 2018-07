General Motors : conforme aux attentes au 2e trimestre

25/07/2018 | 13:41

General Motors affiche un bénéfice par action ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en baisse de 4,2% à 1,81 dollar au titre du deuxième trimestre, un BPA néanmoins en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté chuter de 13,3% à 3,2 milliards, soit une marge en retrait de 1,3 point à 8,7%, pour des revenus quasiment stables (-0,6%) à 36,8 milliards de dollars.



En raison de coûts de matières premières en hausse et d'effets de changes négatifs en Amérique Latine, GM révise ses objectifs annuels, pour viser un BPA ajusté de l'ordre de six dollars et un free cash-flow automobile d'environ quatre milliards.



