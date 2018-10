La valeur du jour à Wall Street GENERAL MOTORS : ses ventes dans le rouge en Chine au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les ventes avaient ralenti au deuxième trimestre, avec un modeste gain de 0,7%. Elles chutent ouvertement désormais. Ainsi, General Motors annonce que ses ventes ont reculé de 14,9% en Chine au cours du troisième trimestre 2018, par rapport à la même période de 2017. Elles ressortent ainsi à 835 934 unités. Sur les neufs premiers mois de 2018, le constructeur américain et ses coentreprises ont écoulé quelques 2 680 330 unités, un chiffre en repli de 2,5% sur un an.Pour tâcher de remédier à cette situation, General Motors vise à améliorer son mix-produit. Le focus sera mis sur les segments les plus dynamiques pour le reste de l'année, notamment les SUV et les véhicules de luxe.De plus, deux nouveaux lancements de véhicules seront réalisés durant le quatrième trimestre.A l'approche de la mi-séance, General Motors cède 0,21% à 34,05 dollars.