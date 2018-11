Le patron de la Fed envisage de poursuivre la hausse des taux

Washington (awp/afp) - Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a jugé mercredi pertinente la poursuite de la politique de hausse des taux d'intérêts au lendemain de nouvelles critiques acérées de Donald Trump sur les décisions de la Fed.

"Les taux d'intérêts sont toujours bas selon les critères historiques et ils demeurent juste au-dessous (...) d'un niveau qui serait neutre pour l'économie, c'est-à-dire sans stimuler, ni ralentir la croissance", a-t-il expliqué dans un discours devant le Club économique de New York, justifiant ainsi des hausses à venir.

Ces commentaires, qui interviennent au lendemain de vives critiques du président républicain accusant la Fed de commettre une erreur en augmentant ses taux, ont été immédiatement salués sur les marchés qui attendaient des détails sur ce fameux taux neutre.

Les spécialistes sont très partagés sur ce qu'est concrètement un taux neutre pour une économie donnée. S'agissant des Etats-Unis, les économistes évoquent un taux autour de 3%. Le taux d'intérêt directeur fixé par la Fed est actuellement de 2,25%.

"Il a dit les mots magiques, +rates are just below neutral+", c'est ce qui a fait bondir le marché, a réagi Gregori Volokhine, analyste chez Meeschaert Financial Services.

"En expliquant clairement et de manière transparente nos décisions, nous poursuivons l'objectif de renforcer (...) la légitimité démocratique qui permet à la Fed de servir les besoins des Américains", a également souligné Jerome Powell.

Il a rappelé que le Comité monétaire avait décidé il y a environ trois ans que "des taux extraordinairement bas" n'étaient plus dans l'intérêt des ménages, des entreprises, des épargnants et des emprunteurs.

Le patron de la Réserve fédérale a insisté sur le fait que le rythme de "hausses graduelles" des taux avait été conçu pour équilibrer les deux risques --ni trop de stimulation, ni ralentissement--, "que nous devons tous deux prendre au sérieux".

"La Fed est à côté de la plaque", a déploré mardi Donald Trump.

L'occupant de la Maison Blanche est loin d'être le seul à s'inquiéter du resserrement des taux d'intérêts par la Fed après presque une décennie d'argent quasiment gratuit.

Certains économistes craignent qu'elle ne tue une économie presque parfaite, avec une progression du PIB de 3,5% au troisième trimestre et un chômage à 3,7%, le plus faible depuis 48 ans, et une inflation maîtrisée.

afp/rp