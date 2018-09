Les ventes de SUV ont encore bondi en août aux Etats-Unis

Le deuxième constructeur automobile américain a vendu 218.504 véhicules le mois dernier contre 209.897 un an plus tôt quand le marché automobile américain avait subi le contrecoup des ouragans Harvey et Irma.

Les ventes des SUV de la marque Ford ont bondi de 20,1% à 78.809 unités et celles des pickups ont grimpé de 5,7%.

Le constructeur arrête progressivement la production de la plupart de ses voitures de tourisme aux Etats-Unis pour se concentrer sur les SUV et pickups plus larges et plus confortables, qui lui permettent de dégager des marges plus élevées.

Toyota a pour sa part annoncé une baisse de 2% de ses ventes aux Etats-Unis en août, à 223.055 unités. Le constructeur japonais a subi une baisse de la demande pour ses voitures de tourisme mais ses ventes de SUV ont augmenté de 8,9%.

General Motors, le numéro un américain, ne publie plus de données mensuelles.

Les économistes interrogés par Reuters attendent en moyenne un marché automobile américain à 16,8 millions de véhicules en août en rythme annualisé.

En 2017, les ventes ont baissé de 2% après un record à 17,55 millions de véhicules en 2016.

(Rachit Vats à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)