PSA: Nouveau record de marge, Opel renoue avec les bénéfices

Le constructeur automobile, qui profite toujours de l'engouement pour ses très rentables SUV, a fait état d'une hausse de 40,1% de son chiffre d'affaires au premier semestre à 38,6 milliards d'euros, supérieur au consensus Inquiry Financial pour Reuters qui donnait 38,5 milliards.

La marge opérationnelle courante de la division PCD a atteint un nouveau plus haut historique de 8,5% contre 7,3% un an plus tôt.

Opel-Vauxhall, l'ancienne division européenne de General Motors que PSA consolide depuis le 1er août 2017, a atteint quant à elle un bénéfice opérationnel courant de 502 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, alors que les résultats 2017 du constructeur français faisaient apparaître pour sa nouvelle filiale une perte de 179 millions.

Au premier semestre, Opel-Vauxhall est parvenue à dégager un free cash flow opérationnel courant de 1,16 milliard d'euros, après une hémorragie de 1,4 milliard l'an dernier.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENERAL MOTORS CORPORATION -0.33% 39.27 -4.20% PEUGEOT -1.16% 20.43 20.50%