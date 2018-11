Vauxhall (PSA) va réduire les effectifs de son usine d'Ellesmere Port en Angleterre

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile britannique Vauxhall, filiale du français Groupe PSA, a annoncé vendredi qu'il allait supprimer 241 emplois dans son usine d'Ellesmere Port, en Angleterre, l'an prochain.

Vauxhall a expliqué que cette mesure était destinée à préserver la compétitivité du site, dont les effectifs doivent être adaptés aux prévisions de production.

Cette réduction d'effectifs se fera sans licenciements secs, a ajouté Vauxhall, qui proposera aux employés concernés une mutation dans son usine de Luton. Le constructeur automobile a ouvert une période de consultations de 45 jours avec les syndicats et les représentants du personnel sur ce projet de restructuration.

Au mois de novembre, PSA a déclaré que ses filiales Opel et Vauxhall étaient en train de redevenir rentables sur la durée, grâce aux effets d'un plan de transformation lancé il y a un an. PSA a racheté Opel et Vauxhall l'an dernier auprès de l'américain General Motors pour 2,2 milliards d'euros.

-Adam Clark, Dow Jones Newswires

(Version française Lydie Boucher) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire