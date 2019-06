Generix : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generix Group a enregistré sur l'exercice 2018/2019, clos fin mars, un résultat net part du groupe de 2,3 millions d'euros contre 0,6 million d'euros sur l’exercice précédent. L'Ebitda de l'éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail est ressorti en croissance de 49%, à 8,5 millions d'euros. La marge d'Ebitda s'établit à 11% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 3 points par rapport à l'exercice précédent.Le groupe a bénéficié " pleinement de la dynamique de croissance de son activité et de stabilité de ses charges opérationnelles ". Les revenus ont augmenté de 9% à 76,6 millions d'euros.Generix Group se fixe deux axes stratégiques : améliorer de façon continue son excellence opérationnelle et accélérer son déploiement à l'international. Ces ambitions opérationnelles conjuguées aux solides fondamentaux permettent au groupe d'envisager pour l'exercice 2019/2020 la poursuite de la dynamique de croissance de son chiffre d'affaires et de sa profitabilité.