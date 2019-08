Generix : Guttrans fait appel à Generix Group pour l'optimisation de sa plateforme de logistique Asturienne

GUTTRANS FAIT APPEL À GENERIX GROUP POUR L'OPTIMISATION DE SA

PLATEFORME DE LOGISTIQUE ASTURIENNE

GUTTRANS S.L. est une société limitée espagnole avec plus de 30 ans d'expérience dans le transport, le stockage et la distribution. L'entreprise agit en tant que prestataire pour des clients rattachés à différentes plateformes de distribution dans la principauté des Asturies, au nord de l'Espagne. Elle est également gestionnaire du transport et de la logistique pour des marques de grande renommée telles que Reny Picot, Alimentación Norteña ou encore IKEA.

Depuis sa création, Guttrans démontre son engagement fort pour l'innovation au travers un investissement en permanence dans des projets novateurs. C'est son engouement pour l'amélioration continue des services proposés aux clients qui contribue à sa valeur ajoutée et la propulse vers une digitalisation complète de sa Supply Chain. C'est pourquoi la marque s'est alliée aux opérateurs logistiques de Generix Group pour la gestion de ses entrepôts.

Le projet : optimisation d'un entrepôt

Le projet a été mis en œuvre dans un entrepôt omnicanal équipé d'un système de gestion des livraisons B2B et B2C et expédiant un volume d'environ 10 000 palettes par mois. Cela a impliqué :

l'implémentation du logiciel de gestion d'entrepôt (WMS) proposé par Generix Group avec les fonctionnalités suivantes :

o Une exécution des processus clés de la gestion d'entrepôt (réception, stockage, préparation, expédition, gestion des stocks, etc.)

o Une optimisation personnalisée des ressources en entrepôt (espace de stockage, personnel, articles, etc.)

o Une conformité avec des obligations légales relatives aux activités de stockage et de la distribution

l'implémentation de la plateforme d'intégration Generix permettant à Guttrans d'accroître son efficacité et d'améliorer l'échange d'informations avec ses clients.

Un WMS en mode SaaS

Guttrans vise l'excellence et s'adapte rapidement et adroitement à un milieu en perpétuelle évolution. C'est pour cela que l'entreprise a pris la décision de mettre en œuvre un WMS en mode SaaS qui vous permettra d'avancer au même rythme que votre activité, et ce grâce aux nombreuses fonctionnalités et mises à jour qui évoluent au fur et à mesure de votre croissance et des besoins de vos clients.