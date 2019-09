Generix : s'engage dans un projet sociétal en annonçant son partenariat avec l'Agence du Don en Nature pour son nouvel Entrepôt Ecole

« Accompagner le retour à l'emploi est notre responsabilité à tous en tant qu'entreprise et aussi en tant qu'individus. Ce projet est une formidable initiative d'économie sociale et solidaire qui permet d'accompagner le retour à l'emploi tout en favorisant le développement de l'aide aux plus démunis. C'est pour nous l'occasion d'engager l'entreprise et ses collaborateurs sur un projet sociétal, bien au-delà de la mise à disposition de notre savoir-faire sur les métiers de la logistique ».

Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group

Accompagnement et formation : les maîtres-mots du partenariat

L'Entrepôt Ecole de l'Agence du Don en Nature, véritable projet de transformation solidaire, vise à faciliter et accroître la redistribution de produits non-alimentaires aux plus vulnérables. Il a également pour ambition de contribuer à l'insertion professionnelle en permettant le retour à l'emploi de 60 personnes par an, formées aux métiers de la logistique. Generix Group soutient ce projet en mettant à disposition son savoir-faire dans le domaine. Le Groupe équipera donc l'entrepôt de sa solution WMS et ses équipes accompagneront et formeront celles de l'Agence du Don en Nature sur tous les aspects technologiques de la logistique et de la distribution.

Generix Group s'engage également à mettre au service de l'Agence du Don en Nature ses expertises fonctionnelles afin de l'accompagner dans son développement. Par exemple, les équipes marketing & communication de Generix pourront aider l'Agence du Don en Nature dans la réalisation d'outils nécessaires au développement de leur notoriété. Ce mécénat de compétences pourra s'élargir à d'autres fonctions de l'entreprise.

Les collaborateurs au cœur du projet

Enfin, Generix Group souhaite impliquer l'ensemble de ses collaborateurs dans cette aventure humaine. Le Groupe leur proposera de se rendre une journée par an à l'Entrepôt Ecole afin d'apporter bénévolement de l'aide sur les opérations logistiques.

'Nous sommes heureux et fiers de lancer notre Entrepôt Ecole qui vient renforcer notre mission sociale et solidaire auprès des personnes en situation d'exclusion. Les 60 apprenants que nous formerons chaque année bénéficieront d'un espace moderne, équipé des derniers équipements nécessaires à la professionnalisation au métier d'Opérateur Logistique Polyvalent. Notre partenariat avec Generix, c'est aussi une histoire de rencontre avec Jean Charles Deconninck, dont le regard sait transformer un projet en un engagement partagé. Ensemble, nous partageons des valeurs sociales et sociétales fortes, et souhaitons développer un partenariat de longue durée.'

Elea Canipelle, Déléguée Générale de l'Agence du Don en Nature

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0004032795). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com