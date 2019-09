Omnicanal et RGPD : les enseignes du retail sur la bonne voie ?

À propos de Generix Group

Generix Groupest un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hubs'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0004032795). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

À propos d'Univers Retail

Univers Retailest un cabinet indépendant de conseil en management et en stratégie opérationnelle spécialisé dans le secteur de la Distribution BtoB et BtoC. Nous accompagnons nos clients face aux nouveaux enjeux de l'omnicanalité. L'optimisation permanente de la connaissance client, le passage de la personnalisation à l'hyperpersonnalisation, l'amélioration de l'expérience client, tout en tenant compte des mécaniques Phygital, sont désormais indispensables pour simplifier le parcours d'achat et ainsi mieux cibler et engager durablement les consommateurs. Dans ce cadre, nos consultants interviennent sur des sujets autour du CRM, du e-Commerce, du PIM, du Digital-in-Store, du marketing digital mais également de l'Omni-Supply*.

Univers Retailest présent en Ile de France et sur la région Nord avec des ressources de proximité. Créé en 2003, la société a généré 6,7 M€ de chiffres d'affaires en 2018 et compte une soixantaine de collaborateurs issus de l'opérationnel (80%) & du conseil (20%) afin d'accompagner nos clients issus de divers secteurs d'activité : pure players, travel retail, BtoB, distribution alimentaire et spécialisée, cosmétiques, bricolage, Fashion & Grands magasins.

*L'Omni-Supply, c'est la capacité d'une enseigne à repenser sa Supply Chain End-to-End dans une approche omnicanal, afin d'optimiser la disponibilité produit quel que soit le canal d'achat utilisé par le consommateur et de garantir ainsi la promesse client.

Pour en savoir plus : www.universretail.com

Generix Group

Olivia Riant

[email protected]

+33 (0)1 77 45 41 80