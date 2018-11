Black Friday : près de 25% d’acheteurs en plus en 2018 !

Un engouement des Français pour le Black Friday qui se confirme, avec une exigence toujours plus importante en termes de livraison.

L'étude* réalisée pour Octipas et Generix Group sur les attentes et les comportements d'achats à l'occasion du Black Friday, révèle l'enthousiasme des Français pour cette nouvelle journée de promotion, ainsi qu'une tendance affirmée pour le service de livraison à domicile, plébiscité par ¼ d'entre eux. Quelles sont les nouvelles habitudes d'achat ? Les nouvelles exigences du consommateur ? A l'heure de la livraison totalement maîtrisée par l'acheteur, notamment avec Amazon et récemment son Amazon Day, la livraison s'impose alors en véritable critère d'achat.

« Cette étude démontre une fois de plus que les services de livraison deviennent un critère fondamental dans la décision d'achat des consommateurs. Il est donc devenu indispensable pour les retailers de mettre en place des services tels que ship from store, click&collect, livraison à domicile…. La plateforme omnicanal d'Octipas propose une suite de solutions répondant parfaitement à ce nouvel enjeu » - précise Nicolas Passalacqua, fondateur d'Octipas.

« S'adapter aux nouveaux comportements d'achat, les services de livraison « express » se multiplient et séduisent de nombreux Français, comme le démontre cette étude. Une demande croissante des entreprises et des consommateurs qui nécessite de repenser l'ensemble des systèmes logistiques actuels. Une révolution pour le secteur bien anticipée par Generix Group afin de proposer des outils toujours plus adaptés et performants ! » - expliquent Isabelle Badoc et Philippe Petit, Product Marketing Manager chez Generix Group

Black Friday : un franc succès en hausse de 23% d'acheteurs en plus - Les jeunes à la recherche de bonnes affaires Premier constat, le Black Friday se démocratise puisque désormais 1 Français sur 2 (50%) prévoit de faire des achats à l'occasion de cette opération commerciale. Avec déjà 27% des personnes interrogées qui y ont participé l'an dernier, l'étude montre qu'1/4 de Français en plus prévoit d'y prendre part cette année (23%). Les nouveaux adeptes du Black Friday sont surtout les jeunes (65% sont âgés de 18 à 24 ans), à la recherche de bonnes affaires.

55% des Français optent pour la livraison à domicile - Seulement 2% sur le lieu de travail Cette année, la tendance sera à la praticité, avec 55% des Français qui favorisent la livraison à domicile, contre 30% pour le retrait en point relais. Ces options sont nettement privilégiées au retrait en boutique (5%), à une livraison en magasin (4%) ou sur le lieu de travail (2%).

Le prix à payer (pour les impatients ?) - Pas plus de 5€ ! 42% des jeunes de moins de 35 ans optent pour une livraison rapide. Cette course à la livraison est un critère de choix pour une bonne partie des consommateurs : 1 Français sur 4 serait prêt à payer un supplément allant jusqu'à 5€ pour pouvoir être livré plus rapidement lors du Black Friday, qu'importe le montant du panier d'achat. Cette somme de 5€ de supplément semble être un seuil psychologique puisque seulement 6 à 11% des Français sont prêts à débourser davantage pour recevoir plus vite leur commande.

Un profil Black Friday ? Les femmes et les jeunes Parmi les participants, les femmes sont davantage tentées par le Black Friday que les hommes (56%), et elles sont 43% à vouloir en profiter pour faire leurs achats de Noël. Les jeunes aussi prévoient de faire leurs courses de Noël en avance, avec 48% des moins de 35 ans séduits par le concept. Moins patients, 42% d'entre eux sont d'ailleurs prêts à faire appel à un service de livraison rapide.

Black Friday X Noël - 65% des Français achètent pour Noël Afin de préparer les cadeaux de Noël, les Français semblent profiter du Black Friday pour préparer les cadeaux de Noël et ainsi profiter des prix intéressants (65% des répondants). *'Les français lors du Black Friday' - Sondage OpinionWay pour Octipas et Generix Group réalisé en octobre 2018 sur un échantillon de 1 012 personnes.

A propos d'Octipas Créée en 2010 par Nicolas Passalacqua, Octipas est une société Montpelliéraine leader dans la digitalisation des points de vente. L'entreprise est aujourd'hui en pleine croissance et compte plus de 25 salariés. Pépite reconnue du secteur, Octipas a reçue à Paris Retail Week 2017 les prix de la meilleure solution de « Digitalisation du Point de Vente » et le « Golden Award ». La société accompagne les retailers dans la réussite de leur transformation numérique de leur activité in-store, et aujourd'hui web-to-store, au travers d'une solution de tablettes vendeurs connectés. Cette solution, clé en main, offre une expérience d'achat omnicanal unique pour les clients en magasin. Aujourd'hui, plus de 5500 vendeurs l'utilisent chaque jour : Celio, Eram, Intersport, Madura, Nature & Découvertes, The Kooples, Serge Blanco, Chausport…

Pour en savoir plus : http://octipas.com/

A propos Generix Group Generix Group est un éditeur de solutions SaaS, expert de la Supply Chain Collaborative et de la vente omnicanale. Présent dans plus de 60 pays grâce à ses filiales et son réseau de partenaires, ses services applicatifs sont utilisés par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients de renom, leaders de leurs secteurs, dans leur transformation digitale. Créé en France en 1990, Generix Group est coté en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692).

Pour en savoir plus : generixgroup.com