Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, informe ses actionnaires de son entrée dans l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext Paris. Il s’agit d’un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, il est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.