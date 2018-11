Generix France : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generix Group a affiché ses résultats semestriels au 30 septembre 2018. Ainsi, l'éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux a fait état d'un résultat net, part du groupe en repli de 11% par rapport à la même période l'année dernière à 0,5 million d'euros. Le résultat opérationnel s'établit à 2,9 millions, en progression de 47%. L'Ebitda est de 4,5 millions, en hausse de 16%. Quant au chiffre d'affaires, il s'affiche à 37,3 millions, en croissance de 9%, tiré par "la dynamique notamment à l'international du modèle SaaS" souligne le groupe.Concernant ses perspectives, Generix Group confirme l'amélioration de son chiffres d'affaires et de son Ebitda sur l'exercice 2018/2019."Nous poursuivons nos actions pour réaliser le potentiel de croissance du Groupe et tenir notre exigence de qualité de service", a déclaré Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire.