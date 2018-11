Generix Group : Acquisition des intérêts minoritaires de ex-Sologlobe : Generix Group North America

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 6 novembre 2018

Acquisition des intérêts minoritaires de ex-Sologlobe :

Generix Group North America





Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, annonce détenir désormais 100% du capital de Generix Group North America.

Generix Group annonce ce jour sa montée à 100 % dans le capital de (ex SOLOGLOBE) Generix Group North America, par l'acquisition des 30% des parts restantes. Generix Group détient désormais l'intégralité de cette société d'origine Canadienne spécialisée dans les solutions de Supply Chain.

Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group, indique : « Depuis notre première prise de participation majoritaire en 2016, notre groupe a accéléré son développement sur le marché Nord-Américain, en s'appuyant sur l'expertise et l'implantation géographique de Generix Group North America. Cette nouvelle étape nous permet de bénéficier pleinement du potentiel de ce marché qui participera à conforter nos perspectives de croissance et d'amélioration de notre profitabilité dès cette année 2018-2019. »

Prochain communiqué : le 27 novembre 2018 après clôture de bourse.

Publication des résultats semestriels de l'exercice 2018/2019.

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Contacts Communication Financière :

Generix Group - Ludovic Luzza - Directeur Administratif & Financier - Tél. : 01 77 45 42 80 - lluzza@generixgroup.com

CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - Tél. : 01 53 48 80 57 - stephanie.stahr@cmcic.fr

