Generix Group - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018/2019 : Croissance de +10%

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 29 octobre 2018

Chiffre d'affaires Q2 2018/2019 : +10%

Signatures SaaS Q2 2018/2019 : +63%





Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre de son exercice 2018/2019.

CA Q2 2018/2019 : 18,9 M€ (+10%)

Trimestre clos

le 30 septembre Variation 6 mois clos

le 30 septembre Variation Non audité (K€) 2018 2017 2018 2017 SaaS 6 642 5 883 13% 13 390 11 452 17% Maintenance 4 761 4 864 -2% 9 454 9 438 0% Licences 1 206 1 096 10% 2 212 2 528 -13% Activités d'Edition 12 609 11 843 6% 25 056 23 418 7% Conseil & Services 6 269 5 386 16% 12 246 10 905 12% Chiffre d'Affaires 18 878 17 229 10% 37 302 34 323 9%

Avec un chiffre d'affaires de 18,9 M€, le groupe affiche sur le trimestre écoulé une croissance organique de 10% portée par la croissance de son modèle stratégique SaaS.

Le revenu du Groupe sur le semestre ressort ainsi à 37,3 M€, soit une croissance organique de 9%.

Nouvelles signatures SaaS Q2 2018/2019 : 1,3 M€ (+63%)

Trimestre clos

le 30 Septembre Var. Q2 2018 vs Q2 2017 6 mois clos

le 30 Septembre Var. 2018 vs 2017 Non audité (K€) 2018 2017 2018 2017 Signature de nouveaux contrat SaaS (ACV*) 1 311 802 63% 2 481 1 534 62%

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Le Groupe a enregistré sur le trimestre écoulé un montant de 1,3 M€ de nouveaux contrats exprimés en Annual Contract Value, en croissance de 63% comparé au même trimestre de l'exercice précédent. Cette dynamique vient confirmer une croissance de 60% déjà observée sur le trimestre précédent.

Les contrats remarquables du trimestre ont été, notamment, la signature sur la plateforme « Generix Supply Chain HUB » :

En Espagne, d'un des leaders mondiaux de la distribution multicanale pour le monde de l'énergie et en France du leader mondial du luxe. Les deux ayant retenu les solutions de Supply Chain Execution ;

En Allemagne, de l'acteur logistique du Groupe ferroviaire National qui a choisi les solutions BtoB Integration pour gérer ses flux avec l'ensemble de ses partenaires.

Rentabilité

La dynamique de croissance observée sur le semestre écoulé permet au Groupe de prévoir également une augmentation de son Ebitda.

*Revenu récurrent mensuel après prise en compte des contrats signés non encore démarrés et des résiliations non encore effectives.

Information financière complémentaire non-IFRS Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés.

Prochain communiqué : le 27 novembre 2018 après clôture de bourse

Publication des résultats du premier semestre de l'exercice 2018/2019

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

