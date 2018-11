Generix Group : Emission de Bons de Souscription d'Actions réservée

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 5 novembre 2018

Emission de Bons de Souscription d'Actions réservée





Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, annonce l'émission de Bons de Souscriptions d'Actions (BSA) réservée aux dirigeants de la Société.

Termes et conditions des BSA

L'assemblée générale du 26 septembre 2018 de Generix Group a autorisé l'émission d'un nombre maximum de 4.433.552 bons de souscription d'actions (BSA).

Faisant usage partiel de cette délégation, le 26 septembre 2018, la Société a émis 3.325.164 BSA, souscrits par 3 membres du Directoire de la Société : Messieurs Jean-Charles Deconninck, Ludovic Luzza et Philippe Seguin.

L'exercice d'un BSA donnera droit à une action ordinaire nouvelle de la Société ; en cas d'exercice de la totalité des BSA, une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 1.662.582 euros sera réalisée.

L'émission est composée de 3 tranches de BSA, dont le prix de souscription a été défini selon le rapport de l'expert indépendant en date du 25 septembre 2018 :

Tranche 1 : 1 662 582 BSA ; prix de souscription unitaire de 0,36 €,

Tranche 2 : 831 291 BSA ; prix de souscription unitaire de 0,22 €,

Tranche 3 : 831 291 BSA ; prix de souscription unitaire de 0,09 €.

Les bénéficiaires ont intégralement libéré le montant de la souscription aux BSA, soit un montant de 856.230 euros.

Le prix d'exercice pour chaque tranche de BSA a été arrêté comme suit :

Tranche 1 : 1 662 582 BSA ; prix d'exercice unitaire de 4 € (soit 115% de la moyenne des 20 derniers cours cotés de l'action de la société sur Euronext Paris précédent le 25 septembre 2018),

Tranche 2 : 831 291 BSA ; prix d'exercice unitaire de 5 € (soit 143% de la moyenne des 20 derniers cours cotés de l'action de la société sur Euronext Paris précédent le 25 septembre 2018),

Tranche 3 : 831 291 BSA ; prix d'exercice unitaire de 6 € (soit 172% de la moyenne des 20 derniers cours cotés de l'action de la société sur Euronext Paris précédent le 25 septembre 2018).

Les BSA sont exerçables entre le 1er avril 2021 et le 26 septembre 2022, période au-delà de laquelle ils deviendront caducs. Les actions ordinaires nouvelles issues de l'exercice des BSA ne pourront être cédées qu'à compter du 26 septembre 2021 ("lock-up"), sauf en cas d'opération financière spécifique.

L'admission des BSA aux négociations sur le marché Euronext Paris ne sera pas demandée.

Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group déclare : « Les dirigeants qui ont souscrit, à mes côtés, à cette émission de BSA affirment ainsi leur confiance dans la poursuite de la croissance de Generix Group, en France et à l'international, et dans l'amélioration continue de sa rentabilité. »

Prochain communiqué : le 27 novembre 2018 après clôture de bourse.

Publication des résultats semestriels de l'exercice 2018/2019.

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Contacts Communication Financière :

Generix Group - Ludovic Luzza - Directeur Administratif & Financier - Tél. : 01 77 45 42 80 - lluzza@generixgroup.com

CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - Tél. : 01 53 48 80 57 - stephanie.stahr@cmcic.fr

