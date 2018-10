Generix : entre dans l'Enternext PEA-PME 150

09/10/2018 | 11:27

Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, fait part de son entrée dans l'Enternext PEA-PME 150 d'Euronext Paris, indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME.



'Plus large que le CAC PME, Enternext PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement', rappelle-t-il.



