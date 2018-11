Generix : hausse de 16% de l'EBITDA semestriel

28/11/2018 | 08:58

Generix publie un résultat net part du groupe de 0,5 million d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2018-19, contre 0,6 millions sur le premier semestre de l'exercice précédent, et un EBITDA en hausse de 16% à 4,5 millions.



Le chiffre d'affaires de l'éditeur de solutions applicatives s'est inscrit en croissance de 9% pour atteindre 37,3 millions d'euros, porté par la dynamique, notamment à l'international, du modèle stratégique SaaS.



Fort de cette dynamique, et compte tenu de la stabilisation de ses charges de ventes et marketing, le groupe confirme l'amélioration de son chiffre d'affaires et de son Ebitda sur l'exercice 2018-19.



