Generix : monte à 100% du capital de l'ex Sologlobe

07/11/2018 | 10:08

Generix Group annonce détenir désormais 100% du capital de Generix Group North America (ex Sologlobe), par l'acquisition des 30% de parts restantes dans cette société d'origine canadienne spécialisée dans les solutions de supply chain.



'Cette nouvelle étape nous permet de bénéficier pleinement du potentiel de ce marché qui participera à conforter nos perspectives de croissance et d'amélioration de notre profitabilité dès cette année 2018-2019', explique le président du directoire Jean-Charles Deconninck.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.