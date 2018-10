Generix : nomination d'une directrice générale du groupe

25/10/2018 | 15:00

Generix annonce ce jour la nomination d'Aïda Collette-Sène au poste nouvellement créé de Directrice générale du groupe.



Elle aura pour priorité de 'placer la qualité et le client au coeur de l'organisation', d'accélérer la croissance des ventes, de garantir un niveau d'engagement de service au client optimisé, et de déployer une politique de Ressources Humaines ambitieuse.



'Afin de poursuivre sa croissance, Generix a aujourd'hui besoin d'adapter son organisation et d'atteindre une dimension mondiale. C'est la mission qui m'a été confiée par Jean-Charles Deconninck, son Président', explique Aïda Collette-Sène.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.