Genesis réalise un nouveau modèle géologique sur le projet aurifère Chevrier

Vancouver, Colombie Britannique--(Newsfile Corp. - July 25, 2018) - La société Genesis Metals Corp (TSXV: GIS) ("Genesis" ou la "Société") est heureuse de présenter une mise à jour des résultats de la modélisation de la minéralisation aurifère sur la Zone Principale du projet Chevrier près de Chibougamau, Québec.

Après 213 trous de forage en 29 ans, c'est la première fois qu'un modèle géologique solide et détaillé est développé. Ce travail surpasse largement la notion antérieure du manque de continuité de la minéralisation. Ce travail a notamment permis de corréler les teneurs élevées en or avec plusieurs paramètres géologiques. Cette nouvelle modélisation crée les fondements d'une réévaluation des ressources à Chevrier.

Brian Groves, chef de la direction de Genesis déclare: "La réinterprétation complète de la géologie et du contrôle de la minéralisation en or de la Zone Principale, par notre équipe géologique au Québec, procure un avancement spectaculaire au projet.

Ce travail a permis d'identifier de nouvelles zones à haute teneur en or passées inaperçus antérieurement dont l'intervalle du forage GM-17-42 qui a donné 8.73 g/t Au sur 21.35 mètres, de 107.45 à 128.80 mètres (antérieurement divulgué, le 22 janvier 2018, dans un communiqué de la Société). Ces zones ont été identifiées en profondeur, mais les extensions vers la surface sont très encourageantes. Aussi, le modèle géologique révisé a identifié des zones satellites ayant le potentiel d'ajouter des onces au dépôt. "

Points saillants

Actuellement, la minéralisation s'étend sur plus de 1.2 km et montre une continuité verticale jusqu'à 525 m de profond et demeure ouverte en profondeur.

L'ensemble des zones minéralisées, composé de plusieurs lentilles subparallèles, a une largeur approximative de 250 mètres.

Les teneurs en or sont associées avec des altérations en quartz, ankérite, séricite, pyrite, fuschite et tourmaline. Ces minéraux d'altération se présentent autant dans les veines/veinules que dans la roche encaissante.

La majeure partie de la minéralisation en or est encaissée dans un gabbro, mais à proximité du contact avec une autre lithologie. Cette relation est typique des gisements filoniens archéens encaissés dans des zones de déformation.

Les deux Zones Principales, dans les sections les plus larges, contiennent des intersections minéralisées allant jusqu'à 35 mètres d'épaisseur vrais.

De plus, plusieurs zones satellites ayant un potentiel pour des ressources additionnelles ont été identifiées au cours de la modélisation.

Les figures suivantes illustrent, en plan et en section, la nouvelle interprétation géologique.

Figure 1: Vu en plan de la Zone Principale Chevrier (niveau 370) montrant les deux principales zones minéralisées en violet, les zones satellites en rouge et la trace des forages de 2017 en noir.





https://orders.newsfilecorp.com/files/4417/36178_figure1_enhanced.jpg

Figure 2: Longitudinale de la Zone Principale Chevrier (regardant vers le nord-ouest) montrant les deux principales zones minéralisées en violet, les zones satellites en rouge et la trace des forages de 2017 en noir.





https://orders.newsfilecorp.com/files/4417/36178_figure2_enhanced.jpg

Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité

La Compagnie adopte un rigoureux programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité en regard de la préparation, expédition, analyse et vérification de tous les échantillons et données de la propriété. L'échantillonnage sur le terrain et en forage suit un protocole de contrôle de la qualité couvrant la chaîne de conservation des échantillons incluant une procédure de manipulation, en plus de l'insertion d'échantillons de contrôle et des blancs. Le programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité inclut des procédures de vérifications de données. Le laboratoire Actlabs de Ancaster, Ontario, Canada (certification ISO 17025) analyse les échantillons de roche et de carotte de forage de la présente campagne avec la méthode de pyroanalyse avec détection de l'or par Absorption Atomique ou gravimétrie pour des teneurs >5 g/t Au.

M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société et Personne qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101 pour le projet Chevrier, a révisé le contenu divulgué dans le présent communiqué de presse.

À propos de Genesis Metals

Genesis Metals cherche avant tout à mettre en valeur le Projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le Projet est situé le long de la Zone de déformation de Fancamp, à 15 km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake et à 15 km au nord-ouest de l'ancien producteur aurifère La Mine Joe Mann.

Genesis détient également 100 % du projet October Gold, un projet d'une superficie de 203 km2 situé dans la ceinture de roches vertes de Southern Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté d'IAMGOLD et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Brian Groves"

Brian Groves

Chef de la direction et administrateur

"Jeff Sundar"

Jeff Sundar

Président et administrateur

