Genesis Metals : clôture un placement privé de $3.01 millions

Vancouver, Colombie-Britannique - La Corporation Genesis Metals («Genesis» ou la«Société») (TSX-V: GIS) est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé, annoncé récemment, sans l'entremise d'un courtier, d'unités («Unités») et d'actions accréditives (les «Actions accréditives») de la Société (le «Placement privé») en vertu duquel la Société a émis un total de 3,593,591 Unités à un prix de $0.28 par Unité et 4,453,764 Actions accréditives à un prix de $0.45 par Actions accréditives pour un produit total brut de $1,006,205.48 et $2,004,194 respectivement. Chaque Unité comprend une action ordinaire de la Société et un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société à un prix de $0,42 par action pour une période de deux ans à compter de la date d'émission. Dans le cadre du placement privé, la Société paie des commissions d'intermédiation qui consiste en un montant total, en espèce, de $48,461 et émet 70,448 bons de souscription de rémunération pour la vente d'Unités (les «Unités d'intermédiaires») et 61,460 bons de souscription pour la vente d'Actions accréditives (les «Actions accréditives d'intermédiaire») à des intermédiaires. Chaque Unité d'intermédiaire permettra d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de $0.42 par action pour une période de deux ans à compter de la date d'émission et chaque Action accréditive d'intermédiaire permettra d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de $0.45 par action pour une période de deux ans à compter de la date d'émission. Certains initiés de la Société participent au placement privé en achetant 296,786 Unités. En conséquence, le placement privé auprès de ces initiés constitue une « opération avec des personnes apparentées » selon le sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières («MI 61-101»), cependant, la participation des initiés dans le placement privé n'est pas assujettie aux exigences en matière d'évaluation et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 en vertu des exemptions contenues dans les Sections 5.5(a) et 5.7(a) du MI 61-101 dans le sens que la juste valeur marchande des actions achetées par l'initié ne doit pas dépassé 25% de la capitalisation boursière de la Société et des actions de la compagnie inscrites à la Bourse de croissance de TSX. Tous les titres émis ou pouvant être émis dans le cadre du placement privé (incluant les actions accréditives, actions, bons de souscription, unités d'intermédiaires et actions accréditives d'intermédiaires) sont assujettis à une période de retenue et ne peuvent être négociés avant le 6 décembre 2020 sauf dans la mesure permise par la législation en valeurs mobilières applicable et les règles de la Bourse de croissance TSX. La Société à l'intention d'utiliser le produit brut de l'émission des actions accréditives pour la poursuite de l'exploration du dépôt Chevrier Gold, détenu à 100% par la Société, et le produit net de la vente des Unités en actions ordinaires sera utilisée comme fonds de roulement par la Société. À propos de Genesis Genesis Metals Corp. est membre du Group Discovery, une alliance de sociétés publics orientée sur l'avancement de projet d'exploration minérale et minier générant de la valeur en faveur des actionnaires par le biais de développement responsable et durable ainsi que l'innovation. Le Groupe Discovery a réalisé plus de $500 millions en dépense directe et indirecte résultante sur des activités de fusion et acquisition valant plus d'un milliard de dollars dont les récents succès notables sont la vente de Northern Empire Resources Corp. à Coeur Mining Inc. et la vente de Kaminak Gold Corp. à Goldcorp Inc. Actuellement, les sociétés membres de Discovery Group sont Great Bear Resources Ltd, Bluestone Resources Inc, ValOre Metals Corp, Ethos Gold Corp, Fireweed Zinc Ltd, Dunnedin Ventures Inc, et K2 Gold Corporation. Genesis Metals inc. est une compagnie d'exploration aurifère orientée dans le développement de son projet aurifère Chevrier Gold. Le projet Chevrier Gold détenu à 100% est localisé près de Chibougamau au Québec et au nord-est du projet Nelligan. AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 'David A. Terry'

Site web: www.genesismetalscorp.com La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. En formulant les énoncés prospectifs, la Société a considéré certains facteurs et certaines hypothèses, lesquels sont fondés sur les convictions actuelles de la Société ainsi que sur les hypothèses faites par la Société et sur l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, y compris que la Société sera en mesure d'obtenir toute approbation requise par les gouvernements et autres organismes de réglementation afin de réaliser les activités d'exploration et de développement planifiées par la Société ; que la Société sera en mesure de disposer du personnel et de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration et de développement en quantité suffisante et en temps opportun ; que les résultats actuels des activités d'exploration seront conformes aux attentes de la direction. Même si la Société considère ces hypothèses comme raisonnables compte tenu de l'information présentement disponible, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes et les énoncés prospectifs du présent communiqué sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment que la Société n'est pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires requises en temps opportun, si tant est qu'elles soient octroyées ; que les résultats réels des activités d'exploration de la Société diffèrent des résultats attendus par la direction ; que la Société n'est pas en mesure d'obtenir n'importe quelle approbation réglementaire exigée par les gouvernements ou qu'il y ait des retards ; que la Société n'est pas en mesure de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Les lecteurs sont ainsi avisés qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison et décline toute intention ou obligation de le faire, sauf si requis par la loi. La Sté Genesis Metals Corp. a publié ce contenu, le 05 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

