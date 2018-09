GENEURO : le départ de Servier fait chuter le titre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le coup est rude. GeNeuro chute de plus de 16% à 4,49 euros après la décision du laboratoire Servier de renoncer à l'option qu'il détenait sur GNbAC1, le produit phare de biotech suisse, cotée à Paris. En 2014, Servier avait acquis une option de licence pour le développement et la commercialisation du GNbAC1 dans la la sclérose en plaques (SEP) sur tous les territoires, à l'exception des États-Unis et du Japon, pour 37,5 millions d'euros.Servier a justifié cette volte-face par des raisons d'orientations stratégiques de R&D et de priorités de développement à l'international.Servier continuera à apporter son soutien à GeNeuro en tant qu'actionnaire (8,56% du capital).Servier préfère donc se concentrer sur l'oncologie après le rachat, en juillet des actifs cancérologie du laboratoire Shire, pour 2,4 milliards de dollars.En effet, le développement du GNbAC1 est prometteur. En mars dernier, GeNeuro et Servier ont dévoilé des données encourageantes de phase 2.Celles-ci ont montré un impact positif et cohérent sur des marqueurs clés de la neuroprotection liés à la progression de la SEP.Ces résultats positifs chez les patients atteints de SEP rémittente récurrente encouragent le développement du GNbAC1 dans toutes les formes de SEP : potentiellement en monothérapie pour les patients atteints de formes progressives, et en association avec des médicaments existants pour les formes récurrentes.Pour GeNeuro cet abandon pourrait être un mal pour bien. La biotech, qui avait conservé les droits pour les États-Unis, était déjà en discussion pour un partenariat de développement dans ce pays.Ayant repris les droits à l'échelle mondiale, GeNeuro étendra ces discussions à de nouvelles zones géographiques et de nouvelles combinaisons de traitement.GeNeuro poursuit également son étude clinique de phase 2 avec le GNbAC1 chez 60 adultes atteints du diabète de type I récemment diagnostiqué. Les premiers résultats à 6 mois de cette étude de 12 mois sont attendus d'ici la fin septembre 2018.