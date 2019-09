Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GeNeuro annonce qu'il présentera les données de Phase IIb de sécurité et d’efficacité à 96 semaines du temelimab dans son étude clinique ANGEL-MS, une extension de l’essai clinique de Phase 2 CHANGE-MS dans la sclérose en plaques rémittente-récurrente, lors du congrès ECTRIMS 2019 (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) à Stockholm, Suède.Le poster, intitulé “P1379 - Neuroprotective effects of temelimab in relapsing-remitting MS patients extend to 96 weeks”, sera présenté lors de la séance de Posters 3 le vendredi 13 septembre et complètera les données à 96 semaines qui ont été précédemment annoncées en mars 2019.