GENEURO : une revue américaine soutient Temelimab dans la SEP

La revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a publié un article supportant le mode d'action du produit phare de GeNeuro, temelimab, dans le traitement de la sclérose en plaques (SEP). Temelimab est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser la protéine pathogène d'enveloppe virale pHERV-W Env qui joue un rôle causal dans le développement de la SEP."Cette étude montre clairement que cette protéine pathogène, via les cellules microgliales, entraîne directement des lésions sur les axones myélinisés et cause la neurodégénérescence telle qu'observée dans la SEP progressive", explique Hervé Perron, PhD, directeur scientifique de GeNeuro."Ces données renforcent notre compréhension des mécanismes de neutralisation de la pHERV-W Env par le temelimab, notamment en ce qui concerne les résultats neuroprotecteurs mis en évidence dans nos études cliniques de Phase 2b".Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.