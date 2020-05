GeNeuro : Les actionnaires de GeNeuro approuvent l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle

Conférence téléphonique avec slideshow de présentation à destination des investisseurs et actionnaires afin de commenter les décisions de l’AG et faire le point sur les activités

Regulatory News:

GeNeuro (Paris:GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques, annonce ce jour l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 27 mai 2020. Parmi ces résolutions figurent :

l’approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

la réélection du Président et des membres du Conseil d'administration,

l’approbation du montant global maximum des rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction pour 2021,

le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, en qualité de commissaire aux comptes,

le renouvellement du capital autorisé afin d’optimiser la flexibilité financière.

74,37% du capital social de la société était représenté à l'assemblée générale et les résolutions ont toutes été approuvées avec une majorité dépassant 95% des actions votantes.

Tous les événements destinés aux investisseurs ayant été annulés en raison de la pandémie liée au COVID-19, l'Assemblée Générale s’est tenue exclusivement à huit clos, sans que les actionnaires aient la possibilité d'interagir avec la Direction. Par conséquent, GeNeuro tiendra une conférence téléphonique avec slideshow de présentation le mardi 2 juin 2020 à 14h00 CEST / 8h00 EDT pour étudier et commenter les décisions votées lors de l'Assemblée générale, pour faire également le point sur les derniers développements et partager les prochaines étapes de la société. Une session de questions-réponses suivra la présentation.

Les informations de connexion se trouvent ci-dessous :

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer l’un des numéros suivants, suivi du code PIN : 58850584#

France: +33 172727403

Suisse : +41445831805

Royaume-Uni : +442071943759

États-Unis : +1 6467224916

Pour accéder au webcast avec la présentation, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.anywhereconference.com?Conference=418938125&PIN=58850584&UserAudioMode=DATA

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 27 collaborateurs. Elle détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

Déclarations prospectives : Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200528005610/fr/